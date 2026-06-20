面識のない女性に対し性的暴行を加えた疑いで、鹿児島市のタクシー運転手の男が逮捕されました。 不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、鹿児島市南郡元町に住むタクシー運転手・野口正一容疑者（62）です。 車の中で性的暴行を加えた疑い 警察によりますと、野口容疑者は19日午前、鹿児島市内の屋外駐車場で、20代女性に対し車の中で性的暴行を加えた疑いがもたれています。 女性が警察に被害を届け出て事件が