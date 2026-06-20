5月の事故で、死者や大勢のけが人を出した部活動の“遠征バス”の実情。料金高騰で、遠征バスの確保はいまや全国共通の課題となっています。 【写真を見る】部活の遠征バス 料金2倍で利用激減… 業者への依頼は｢ほぼ0｣ 中古バスを買うチームも 5月6日、福島県の高速道路で高校の男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが衝突。生徒一人が死亡、20人が重症や軽傷の大事故となりました。 この事故をめぐっては、コス