◇W杯北中米大会1次リーグC組ブラジル 3―0 ハイチ（2026年6月19日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（67）は19日（日本時間20日）、足を痛めて別メニュー調整中のFWネイマール（34＝サントス）が24日（同25日）の1次リーグ最終戦スコットランド戦に出場可能との見解を示した。ロイター通信などが報じた。ネイマールはW杯代表にサプライズで選出されたものの、痛