モデルの山田優が韓国旅のオフショットを公開した。２０日までにインスタグラムで「この間行った韓国」と始めて、「まずは子供服から＠ｋａｒｙｍａｒｋｅｔ＿小物も可愛いので自分にもそのビルに入っているダンススクールでまさかの＠ｋａｈｉｋｏｒｅａさんのダンスレッスン！！！楽しかったーお会いできて嬉しかったです」とつづり、サングラスをかけ、ピンクの長袖トップスにミニスカートをはいた姿やノースリーブのト