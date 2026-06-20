【北京＝吉永亜希子】日本行きの団体旅行を募集していた中国の国有旅行会社が、一転して募集を停止した。関連報道が広まり、中国政府が圧力をかけた可能性がある。中国国有観光大手「中国旅遊集団」傘下の旅行社は夏休み期間の７〜８月に、６泊７日で東京や大阪などを巡るツアー参加者を募集していた。１９日午後に、同社担当者が「複数の申込者がいる」と説明していたが、同社のホームページでは２０日時点で「販売停止」とな