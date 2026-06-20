ドジャースの大谷翔平選手が日本時間20日、自身のインスタグラムを更新。第2子誕生を報告しました。この日行われたオリオールズ戦に大谷選手は欠場。真美子夫人の第2子出産に伴う休暇のためチームを一時離脱しました。そして同日に大谷選手が第2子誕生を自身のインスタグラムにて行いました。投稿された画像には、第2子誕生の喜びを英文でつづり、おくるみからのぞく赤子の手足や、愛犬デコピンの写真が合成されています。そして二