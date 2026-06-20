アーティストの篠田ミルさんが4月14日に亡くなった。バンド「yahyel」が20日、公式X（旧ツイッター）で報告した。「yahyelを応援してくださっている皆様に謹んでご報告いたします」とし、「yahyelのメンバー、篠田ミルが2026年4月14日に永眠いたしました」と報告。「今はまだ、メンバー、スタッフ共に、この現実を受け入れられない日々を過ごしています」と沈痛な思いを記した。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行わ