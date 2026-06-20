【モンテレイ（メキシコ）＝林信登】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本がチュニジアと対戦する１次リーグ第２戦は、モンテレイで現地時間２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）にキックオフされる。日本で経験のない深夜開催で、一部サポーターから試合後の帰る手段や治安への心配の声が上がる中、現地では様々な対策がとられている。「無事にホテルまで帰れるか気がかり」。モンテレイスタジアム