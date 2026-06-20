ドジャースは4連勝…試合前に大谷の“離脱”が発表された【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦でサヨナラ勝ちを収めて4連勝を飾った。大谷翔平投手が試合前に“育児休暇”のためチームを離れた。試合後、大谷の出場予定について言及した。ドジャースのスタメン発表はおおむね試合開始3時間前に決まるが、この日はロバーツ監督の会見が始