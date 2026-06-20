ドジャース・大谷翔平投手と真美子夫人スポーツ報知

大谷翔平、真美子夫人の第2子出産をSNSで発表 31歳で2児の父に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大谷翔平が自身のインスタグラムで真美子夫人の第2子出産を発表した
  • 大谷は19日の本拠地戦を「配偶者の出産に伴う休暇」のため欠場
  • 高校時代に書いた「人生設計シート」通り、31歳で2児の父親になった
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