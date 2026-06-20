開催：2026.6.20 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 9 - 5 [ツインズ] MLBの試合が20日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとツインズが対戦した。 Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。 2回表、7番 ビクトル・カラティニ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 ARI 0