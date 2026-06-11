6月10日、11日の2日間にわたり、神奈川県・Kアリーナ横浜で3人組バンドMrs. GREEN APPLEによるイベント『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY” 2026』が開催された。人気アーティストが多数出演した豪華イベントとして大きな話題となった一方、SNS上では思わぬ部分にも関心が集まっている。発端となったのは、あるXユーザーの投稿だ。「普段からビジュアルが好みの女性インフルエンサーをフォローしているという投稿者が、