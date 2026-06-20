料理研究家・リュウジ氏（40）が20日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身と結婚したいと願うファンにまさかの反応をした。あるユーザーがスーパーの短冊に「リュウジと結婚する」という願いがつづられていたと報告。これを受けてリュウジ氏は「やめといたほうがいい」といい「俺は40にもなって一度も結婚したことないんだがマジで俺含めてろくなやついない」とぶっちゃけていた。ユーザーからは「でも美味い飯にはあ