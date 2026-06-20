高市総理は“中傷動画”の作成報道をめぐって、国会で野党の追及を受けました。公設秘書が動画を作成したとされる男性とのオンライン会議に参加したかどうかについて、「可能性は否定しないが面識はないと報告を受けている」と答弁しました。【写真で見る】国会で野党の追及を受けた高市総理「面識がない方という認識であると報告を受けている」“中傷動画”作成報道めぐり野党が総理追及立憲民主党・打越さく良 参院議員（19