かつて、『クローズZERO』『ROOKIES』などの人気作品で唯一無二の存在感を放っていた俳優・遠藤要（42）。2017年に「違法カジノ問題」が発覚し、翌2018年に所属事務所を契約解除となって以来、表立った芸能活動はほぼしていない。【写真を見る】現在42歳の遠藤要。事務所を2度クビになったトラブルの背景とは…しかし、遠藤は今も俳優業へのリスペクトを持ち続けている──19歳で夢を叶えるため地元を飛び出した頃を振り返りつ