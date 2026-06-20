◇米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック第2日（2026年6月19日ミシガン州ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、41位から出た竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が1イーグル、6バーディー、2ボギーの66で回り、通算7アンダーで6位に浮上した。トップとは3打差。「出だしからバーディーが取れて、途中で長いのが入ったり、ラッキーバーディーがあったり、凄く良かった」。今季自己最少に並