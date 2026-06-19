2026年6月15日、名古屋発祥のラーメンチェーン「スガキヤ」を運営するスガキコシステムズが、約20年ぶりの関東再進出を発表した。今秋から冬にかけて神奈川県へ2店舗を出し、3年で関東50店舗、長期ではグループ全体で1000店舗を目指すという。公式X（旧ツイッター）が、新幹線や観覧車、赤レンガ倉庫を描いた横浜みなとみらい風のイラストとともに「関東の皆さま、お待たせしました」と告知すると、「スガキヤ」はトレンド首位に躍