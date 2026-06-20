アメリカのトランプ大統領とイタリアのメローニ首相の対立が深刻化し、外交問題にも発展しています。トランプ氏は19日に放送されたイタリアのテレビ局のインタビューで、G7サミットの際、メローニ氏から「一緒に写真を撮ってほしいと懇願された」と主張し、「気の毒に思って応じた」などと発言しました。これに対し、メローニ氏はSNSに動画を投稿し、「完全なでっち上げだ。なぜ同盟国にこのような態度を取るのか理解できない」と