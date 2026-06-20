今年、県内で発生した特殊詐欺の被害額は、去年の同じ時期に比べ７億円あまり増えていて過去最悪のペースとなっています。 県警によりますと先月末までの特殊詐欺の被害額はおよそ２６億８千万円で去年の同じ時期に比べておよそ７億６千万円増加しているということです。 特にＳＮＳの広告などからニセの投資に誘導する詐欺は去年の同じ時期に比べおよそ３倍の被害額となっていて、先月も県内の女性が１億７千万円をだま