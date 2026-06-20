【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表が、同地で前日練習を行った。＊＊＊全体練習後にＦＷ塩貝健人が衝撃のエピソードを告白した。スタジアムを見学している際にＤＦ長友佑都と会話している様子があり、それについて聞かれると「あの時はなんかバーバーの話をしてい