日本人の疲労状況に関する調査結果が話題を集めている。【映像】2026年の日本の疲労状況データ調査を行ったのは、一般社団法人日本リカバリー協会。「ココロの体力測定」を実施し、「日本の疲労状況」について調査を行った。若い世代の疲労深刻→「疲労への投資」が年々増加2023年から2026年の疲労状況のデータでは、2023年の「疲れている人(高頻度＋低頻度)」が78.5％、2024年は78.3％、2025年は78.5％、2026年は77.4％で、