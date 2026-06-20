◇W杯北中米大会1次リーグD組 パラグアイートルコ（2026年6月19日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組第2戦で、パラグアイ（FIFAランク41位）がトルコ（同22位）と対戦。前半アディショナルタイムにVARでチェックした上で、相手選手との口論中に差別的・侮辱的な発言を隠す目的で口を覆うしぐさと判断されたFWアルミロンが退場した。いきなり試合が動いた。前半2分に今大会初先発のMFガ