東京・北区の小学校で児童など合わせて11人がけがをした火事で、消火にあたった男性教諭が出火当時、『「音楽準備室」の奥側の角が激しく燃えていた』と証言していることがわかりました。室内にはコンセントがささった状態のストーブがあったということで、警視庁が関連を調べています。きのう（19日）午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校で火事があり、男子児童1人と女性教員1人が骨折するなど、あわせて11人がけがをし