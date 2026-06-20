日本ハムや阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が、20日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、チームメートだった中田翔氏（37）の第一印象を語った。大阪桐蔭で高校通算87本塁打を放ち、鳴り物入りで入団してきた中田氏。糸井氏は「見たまんまですよ。ガキ大将、来たで〜みたいな。ふてぶてしかったですね、当時」と、当時の印象を振り返った。2人そろって外野を守る機会が多かったというが、糸井