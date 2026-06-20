SKE48の14期生、飯田ゆら（13）、池田有沙（14）、竹下茉莉花（20）、中尾楓華（19）、矢島凪（17）が19日、愛知県・SKE48劇場でお披露目された。「SKE48 14期研究生入社式〜厳正な選考の結果、採用とさせていただくことに決定いたしました〜」と題したステージで、それぞれ特技を披露した。飯田はこれまでに何度も表彰を受けるほど硬筆が得意で、表彰状と多くのメダルを持参。池田は魚をさばけると刺し身の写真を映し、大声と一発