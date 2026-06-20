TVアニメ『らんま1／2』の第3期は、2026年10月より日本テレビにて放送スタート。新キャラクターが登場する第2弾PVが公開された。＞＞＞PV場面カットやティザービジュアルをチェック！（写真16点）『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner C