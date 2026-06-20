【モデルプレス＝2026/06/20】米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの公式X（旧Twitter）が20日に更新された。同チームに所属している大谷翔平選手が試合を欠場することを発表した。【写真】大谷翔平選手＆真美子夫人、寄り添いショット◆ドジャース、大谷翔平の育児休暇を報告同アカウントでは「大谷翔平はパタニティリーブでチームを離れています」と報告。続けて「彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と伝えた。ま