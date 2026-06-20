お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、韓国での詐欺被害を報告した。しんいちは「韓国旅で騙されました」と“怒り”マークを添えると「空港でおじさんに『アニョハセヨ。ニホンジンデスカ？サッキマデ日本にイマシタ。コノ500円玉10枚ヲ1000円サツ5枚にしてクレマセンカ？』」と経緯を説明した。「困ってる人は放っておけないしんいちは両替しました！」と親切心から受け入