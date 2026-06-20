NHKは20日、廣瀬智美アナウンサー（44）が同局を退局し、巨人の球団職員となることを受けて「職員個人に関することについてはお答えしていません」とコメントした。巨人の球団関係者がこの日、球団職員として7月1日付で入社し、編成部門の職務にあたる方針であることを明かしていた。廣瀬アナは「ニュースウオッチ9」や「サンデースポーツ」のキャスターを務めており、五輪の実況などを行った実力派のアナウンサー。3月までは「NHK