政府は１９日、皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案の骨子を衆参両院の正副議長に提示し、大筋で了承された。旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案では、必要があれば「３０年ごとに見直しを行う」と付則に盛り込んだ。木原官房長官が衆院議長公邸を訪れ、森衆院議長らに示した。骨子では、養子案と女性皇族が結婚後も身分を保持する案を実現するため、ともに皇室典範の改正で対応すると明記した。養子案を巡って