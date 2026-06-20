ローマ時代には中田英寿氏とリーグ優勝を成し遂げたモンテッラ監督北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日にグループリーグの試合が行われ、D組でトルコ代表はパラグアイ代表に0-1で敗れた。2試合での敗退が決まったトルコ代表のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督は「サッカーはこういうものだよ」と落胆の表情だった。初戦のオーストラリア戦で圧倒的にボールを支配しながらも0-2の敗戦を喫したトルコは、このゲー