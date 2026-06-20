元サッカー日本代表でタレントの武田修宏（59）が20日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。番組ではバブル期の“豪快伝説”が特集された。全盛期には年俸が1億円を超え、高級ホテル暮らしをしていたという。武田は「ホテルオークラに1年間住んでいた」と明かし、「税金対策で、ホテルだと経費で落ちる」と当時を回想。これに上沼恵美子は「税金対策でオークラは泊まれへんわ」と驚いた。さらに武田が「朝ごはんはル