長年、劇団で活動し、6年前から「耳の聞こえないアイドル」として活動を開始した中嶋元美さん。 元々、小さいころからバレエが好きでステージに立って活躍する事を夢見ていたが、中学生の時「感音性難聴」の診断を受け、高校生の時、完全に音を失った。そんな失意のどん底で出会ったのが手話だったという。【映像】耳が聞こえていたときの様子（実際の映像）「学校でも周囲とうまく話ができず、友だちもどう私に接すればいいか分