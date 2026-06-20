甲子園での優勝経験もある和歌山県立箕島高校の硬式野球部が部内でいじめがあったとして、日本学生野球協会は２か月間の対外試合禁止の処分を決めました。 【写真を見る】“甲子園で優勝経験”箕島高校野球部で「いじめ」部員１人に９人が…処分は『２か月間の対外試合禁止』 これを受けて２０日、学校側が会見を開きました。 （箕島高校岡本規校長）「深くおわび申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」 日本学生野