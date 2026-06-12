現役看護師グラビアアイドルの冴島ななが12日、自身のXを更新。これまで悩まされきた発疹について、病名が明らかになったと報告した。冴島は現役看護師グラビアアイドルとして活躍中。3月の撮影時に「足に蕁麻疹がでちゃう」と悩みをつづっていた。この日、「ずっと悩まされてた発疹、『皮膚血管炎』と診断されました」と報告した。皮膚血管炎は、免疫の異常により皮膚の血管に炎症が起こる疾患で、放置すると潰瘍や内臓の障