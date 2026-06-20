◇陸上・近畿高校総体第3日（2026年6月20日彦根市・平和堂HATOスタジアム）男子400メートル障害決勝が行われ、日本選手権を制した高校2年生の後藤大樹（京都・洛南高）が大会新記録となる50秒12をマークし、2連覇を達成した。2位に1秒差以上をつけて圧勝した。6月12〜15日に行われた日本選手権では、予選で為末大の持つ高校記録を更新。翌日の決勝ではさらにタイムを縮めて48秒09を出して初優勝を飾った。高校生で唯一とな