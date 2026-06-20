政府は、日本からの出国者に課す「国際観光旅客税」を、7月1日以降、千円から3千円に引き上げる。航空会社などが航空券に上乗せする形で徴収し、国に納付する。税収をオーバーツーリズム（観光公害）対策などに充てる考えだ。負担感を軽減するため、パスポート申請料金は引き下げる。入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ客や、2歳未満の子どもなどは対象外。6月30日までにチケットを購入した場合は、原則として、旅客税は千円