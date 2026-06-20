サッカー男子日本代表の森保一監督の次男で、ユーチューバー「けーご」こと圭悟さんが２０日、都内で行われた日本代表応援イベントに出席した。勝ち点１をつかんだオランダ戦は現地観戦。「現地のサポーターの熱がすごい。（会場は）オランダ代表のサポーター７割だったけど、声量では負けてなかった。２点目の同点に追い付くシーンは、日本のスタジアムのような雰囲気とパワーを感じた。代表のレベルも、サポーターの熱も大き