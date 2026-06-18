インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」の「IIJmioサプライサービス」で「Xiaomi 17T Pro」「Xiaomi 17T」を本日18日に、「OPPO Reno15 A」を6月25日に発売する。 Xiaomi 17T Pro IIJmioでの価格はXiaomi 17T Proの12GB/256GBモデルが11万9980円。12GB/512GBモデルが13万9800円。Xiaomi 17Tの12GB/256GBモデルが8万9980円。12GB/512GBモデルが10万9800円。OPPO Reno15 Aの8G