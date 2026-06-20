真美子さんの出産に付き添うため、チームを離脱する大谷(C)Getty Images家族のためにチームを離れる。現地時間6月19日、ドジャースは大谷翔平が「父親産休」のため、チームから一時的に離脱したと正式発表した。真美子さんの第2子出産に立ち会うために休暇を取るとした。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた日頃は二刀流で異彩を放つ大谷だが、今は父としての役目を果たす。球団は「彼は