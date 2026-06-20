パラグアイのアルミロンがトルコ戦で退場にサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われ、パラグアイが1-0で勝利した。一方で、パラグアイの10番ミゲル・アルミロンが前半アディショナルタイムにレッドカードで退場となった。今大会からの新ルールが初適用。口を隠すだけでレッドカードになる理由とは。パラグ