タレントでグラビアアイドルの清水あいり（33）が12日までにXを更新。Mrs. GREEN APPLEの主催公演を招待で鑑賞したことを報告した。清水は「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』にご招待いただきました」と、同バンドが11日に横浜で開催した、複数アーティストの出演する公演に行ったことを投稿。左肩をあらわにしたシックな黒のロングドレスのコーディネートも披露した。公演について「音楽を愛する人々の情熱が響き合う会場は