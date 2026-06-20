英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ（QS）が6月18日に発表した2027年版の世界大学ランキングでは、東京大学が39位、京都大学が64位となった。こうした結果が発表されるたび、躍進を見せる中国やシンガポールの大学とは裏腹に、日本勢の低迷ぶりが指摘される。しかしこの指標、本当に信頼に足るものなのだろうか。「英語圏や理系に評価が偏る」とはよくいわれるが、実はそれ以外にも日本勢に不利となる評価基準があり、さ