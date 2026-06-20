警察車両の赤色灯宮城県警白石署は20日、レンタカーのフロントガラスを割ったとして、器物損壊の疑いで東京都江東区、会社員梅本崇太容疑者（23）を19日に逮捕したと発表した。容疑者は鉄道撮影の愛好家「撮り鉄」を自称し、寝台列車「カシオペア」の最終運行を撮るため白石市を訪問。別の撮り鉄が止めたレンタカーを「何度か蹴った」と容疑を認めている。逮捕容疑は2025年6月29日朝、白石市の農道で、共謀して東京都品川区の