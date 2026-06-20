10代の知人の少女にわいせつな行為をしたとして、岡山市の53歳の会社役員の男が逮捕されました。男は容疑を否認しているということです。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、岡山市南区の会社役員・山本久司容疑者（53）で、20日朝、岡山地方検察庁に身柄を送られました。警察によりますと、山本容疑者は今月6日午後7時45分から8時55分ごろまでの間、自宅で知人の10代後半の少女に無理やり抱きつき、体を触った疑いです。警