中傷動画疑惑で大炎上中の高市首相の陰に隠れ、連立政権を組む日本維新の会がやりたい放題だ。法案提出すらできていない肝いりの副首都構想と衆院議員定数削減を今国会で成立させるべく、約1カ月後に迫る会期末の延長を自民党に要望。なりふり構わぬ“改革志向（笑）”は、高齢者イジメに及んでいる。【もっと読む】維新はシャカリキでも産業界は「ノーモア都構想」…企業がごっそり“脱・大阪”前年度比1.8倍増自民党と維新は