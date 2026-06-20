FIFAワールドカップ2026・グループD第2節が19日に行われ、トルコ代表とパラグアイ代表が対戦した。ともに初戦は黒星スタート。トルコは2002年の日韓大会以来、パラグアイは2010年の南アフリカ大会以来となるW杯での勝利を目指す。試合の均衡が破れたのは開始2分、パラグアイが先制に成功する。高い位置でルーズボールを回収し、素早くパスを繋いでマティアス・ガラルサがペナルティエリアの外から左足一閃。地を這う一撃をゴ