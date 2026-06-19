タレントのＳＨＥＬＬＹが１９日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。３人娘のママだが、子どもたちの芸能界入りは「絶対ダメです」という理由を語った。この日はＳＨＥＬＬＹと澤穂希さんのママさんコンビが出演。子供の将来について話が及ぶと、ＳＨＥＬＬＹは「芸能界は絶対ダメです」とキッパリ。ハライチ澤部佑が「『ママ、本気だから』って言ったら？」と聞くと「本気だというなら、本気でやってちゃんと返ってくる仕事を