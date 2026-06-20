今、若者たちの人間関係にある変化が…それが「フレンドフレーション」。フレンドとインフレーションを組み合わせた言葉で、物価高や生活費の上昇を背景に、友人付き合いにかかるお金や時間と、そこから得られるリターンを比較し、“コスパが悪い”と感じる関係を整理する現象を指すそうだ。【映像】「芸能界で生きていきたい」と考えてから、人間関係を切りまくる男性（実際の映像）コスパを重視した人間関係は時代に合った合