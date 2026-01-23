¡Ú¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡ÛJR»³¼êÀþ¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö±¿¹ÔÃæ¡ª
¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î³«Ëë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿JR»³¼êÀþ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤¬¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¼ÖÆâ¤ÎÁõ¾þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤Î¥É¥¢²£¤Ë¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤â¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó°ì¿§¤Ë¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤à¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¡¢¤·¤é¤ó¤×¤ê¤ó¢ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÊÄß³×¹¹ð¡Ë ¡¢¥É¥¢¥¬¥é¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î1Æü¤òÉÁ¤¯Ìó4Ê¬´Ö¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¡×¤Ç¤¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÌó4½µ´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇäÃæ¡£¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¤È¤±¤¤·¿¥á¥â¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤¸¤ç¤¦¤®¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È·¿¤³¤â¤Î¤¤¤ì¡×¤Ê¤É¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·Á¤äÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤Á¤ãÁ´6¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³°È¢¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥ó¥·¥ó¥°¡ª¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÆâÊüÁ÷¤Ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È¤ªÍ§¤À¤Á¤Î ¡É¥Þ¥Õ¥£¥ó¡É ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ªÊØ¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡Ö¥×¥ê¥ó¤È¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥Ý¥à¥Ý¥à¥Ó¡¼¥È¡ù¡×¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¿·¶Ê¡Ø¥Ý¥à¥Ý¥àPow¡Ù¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ëÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤Ë¤´ÃíÌÜ¡£
